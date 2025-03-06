Ракеты Storm Shadow стали бесполезными для ВСУ без разведданных США

Крылатые ракеты Storm Shadow стали бесполезны для украинских военных, после того как США прекратили передачу разведывательных данных Украине, сообщает Daily Mail.

"Поставляемые Великобританией ракеты Storm Shadow бесполезны на Украине теперь, когда президент Трамп заблокировал передачу американских разведданных союзникам", — пишет газета.

Накануне издание сообщило, что США запретили Великобритании делиться разведданными из Вашингтона с Украиной в рамках отказа от поддержки Владимира Зеленского. Директор ЦРУ Джон Рэтклифф заявил, что США приостановили обмен разведданными с Украиной.

Ранее телеканал Fox News сообщил, что Белый дом приостанавливает всю военную помощь Киеву. В администрации Дональда Трампа рассказали, что поставки не возобновятся, пока Киев не захочет вести переговоры о мире.