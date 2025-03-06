"Макфа" выиграла судебный спор с китайским производителем лапши, скопировавшим ее упаковку

В Китае суд удовлетворил иск АО "Макфа" к местному производителю лапши "Максим". Компания больше не сможет продавать продукцию в упаковке, которая копирует дизайн российского бренда, сообщает пресс-служба "Макфы".

Как отметили в холдинге, дизайн упаковки был сходен до степени смешения с товарными знаками АО "Макфа". Это нарушало исключительные права организации. Судебная тяжба длилась около года. В итоге суд обязал китайского производителя прекратить реализацию этой продукции и выплатить компенсацию пострадавшей стороне. Сумма взыскания не уточняется.

В 2021 году Арбитражный суд Чувашии частично удовлетворил иск "Макфы" к чебоксарскому ООО "Макаронная фабрика "ВакМа" о запрете использования похожего товарного знака Vakma, поскольку тот также являлся слишком похожим на товарные знаками организации.