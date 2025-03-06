06 Марта 2025
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Фото: dumasurgut.ru

Самый богатый депутат Сургута заявил, что устроился на автомойку и призвал "освобождаться от денег"

Самый богатый сургутский депутат Евгений Барсов, ранее состоявший в партии "Единая Россия", а теперь представляющий ЛДПР после скандала, вызванного его советом пенсионерам пойти работать на автомойку, сам устроился на автомойку.

Видео с работающим Барсовым появилось в соцсетях. На кадрах депутат моет машину. Журналист "СургутИнформТВ" утверждает, что это не "разовая акция". Он заказал комплексную мойку машины и покрытие ее воском — последнее уже за дополнительную плату.

Отметим, что Ural Mash опубликовал другое видео депутата, на котором политик делится впечатлениями о новом опыте, сидя за рулем автомобиля. В видеоролике депутат заявил, что деньги мешают жить.

"Друзья, все мешает в нашей жизни - это деньги, денежные единицы. Надо стремиться к тому, чтобы денег не было. Куда ни глянь - кругом деньги. Поэтому задача такая, чтобы было хорошо надо от денег как-то освобождаться. Чтобы не было денег", - заявил самый богатый депутат Сургута.

Напомним, в 2018 году депутат указывал в декларации доход в 33,5 млн рублей, а в 2019 году — 72,3 млн рублей. Сейчас он возглавляет федерацию самолетного спорта ХМАО. Планирует ли Евгений Барсов "избавляться" от своих сверхдоходов - неизвестно.

Теги: Евгений Барсов, пенсионеры, автомойки, деньги


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