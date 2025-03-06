В отделении банка в Москве взорвался банкомат

Банкомат взорвался в отделении "Газпромбанка" в Москве, пишет SHOT.

По информации телеграм-канала, взрыв произошел в ТРЦ "Свиблово" на улице Снежной. Предварительно, пострадавших нет. В здании ТЦ, где находится банк, выбило стекла.

По данным источника канала, попытка ограбления могла стать причиной взрыва. За несколько мгновений до взрыва к банкомату подходил мужчина.

Ранее сообщалось, что в декабре в Новосибирской области мошенники заставили 75-летнего действующего сотрудника Сибирского отделения РАН поджечь три банкомата. За это преступники обещали вернуть мужчине похищенные у него деньги. Возбуждено уголовное дело по статье "Теракт".