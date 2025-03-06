Трамп решил массово сократить сотрудников ЦРУ

В США начались масштабные сокращения в ЦРУ. В первую очередь, речь идёт о сотрудниках, принятых на работу за последние два года.

По данным The New York times, цель увольнений – сокращение штата сотрудников, находящихся на испытательном сроке. В ЦРУ подтвердили, что часть сотрудников, принятых за последние два года, действительно была уволена. Однако точное число пока не раскрывается.

Ситуация вызвала панику среди молодых сотрудников управления, она уже негативно сказалось на моральном духе и продуктивности работы, пишет РИА Новости.