СМИ: США могут передать России секретные данные

Администрация президента США Дональда Трампа может начать делиться конфиденциальными данными с Россией, сообщает NBC со ссылкой на бывших сотрудников американской разведки.

По данным телеканала, администрация Трампа может сократить направленный против РФ сбор разведывательной информации, так как США, вероятно, "больше не рассматривают Россию как главную угрозу".

Также бывшие сотрудники разведки полагают, что американские власти уже могли договориться с Россией о "кибер-разрядке", то есть об отказе от агрессивных кибератак.

Ранее министр обороны США Пит Хегсет заявил, что он не отдавал приказа Киберкомандованию страны прекратить всю деятельность против России, включая наступательные кибероперации. На прошлой неделе о таком приказе Хегсета сообщило издание Record.