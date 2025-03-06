06 Марта 2025
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Общество Томская область
Фото: t.me/tomskregionadmin

Заместитель губернатора Игорь Толстоносов: Почти половина выявленных преступлений в 2024 году - это киберпреступления

В 2024 году в Томской области на мероприятия по улучшению инженерно-технических средств антитеррористической защищенности объектов региона израсходовали около 112 млн рублей. В том числе и с помощью этих техсредств было выявлено и заблокировано 86 интернет-ресурсов террористической и экстремистской направленности.

Об этом в частности в ходе пресс-конференции сообщил заместитель губернатора по вопросам безопасности Игорь Толстоносов.

(2025)|Фото: t.me/tomskregionadmin

Он также отметил, что почти половину всех выявленных в регионе преступлений в минувшем году составили киберпреступления.

А вот количество экономических преступлений снизилось на треть - 31,3%, деяния коррупционной направленности также сократились, на  19.1%.

За минувший год правоохранителями было изъято около 530 килограммов наркотиков из незаконного оборота. Расходы на мероприятия по профилактике наркомании составили более 1,8 млн рублей, на реабилитацию лиц больных наркоманией — более 2,4 млн рублей.

В 2024 году на миграционный учет в Томской области было поставлено 59,1 тысяч иностранцев, а снято с учета - 30,4 тысяч. В регион по-прежнему предпочитают прибывать преимущественно граждане Узбекистана и Казахстана.

На различные трудовые позиции было трудоустроено 1 196 осужденных граждан, в том числе 379 имеющих исковые обязательства, рассмотрено 11 ходатайств о помиловании. Также в 2024 году президент своим указом помиловал воспитанницу Томской воспитательной колонии № 2. 

В регионе продолжалась акция добровольной сдачи незаконно хранящегося у граждан оружия, жители Томской области в 2024 году за сдачу оружия получили почти 1 миллион рублей.

Выставка стрелкового и огнестрельного оружия в Верхней Пышме(2024)|Фото: Накануне.RU

Более 24 млн рублей томские власти направили на реализацию мероприятий по предотвращению негативного воздействия паводковых вод. Всего в зону затопления попало 505 домовладений из 37 населенных пунктов 8 муниципалитетов, из них 92 жилых дома, в которых проживает 202 человека. 

При этом разрушений жилых домов не было допущено; 192 семьи, пострадавшие от паводковых вод, получили единовременную материальную помощь на сумму более 5,3 млн рублей.

Теги: миграционный учет, киберпреступления, оружие, осужденные, безопасность


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