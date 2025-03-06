Песков назвал "сакральной" информацию о том, держит ли Путин Великий пост

В Кремле не стали комментировать, соблюдает ли президент России Великий пост.

"Вы знаете, мы чуть-чуть подумали, отвечать ли на это. Но это настолько сакрально для каждого, что, наверное, не стоит выносить это в публичную плоскость", - цитирует РИА Новости пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

Великий пост начался 3 марта и продлится до 19 апреля включительно. На следующий день, 20 апреля, верующие отметят воскресение Христово – Пасху.