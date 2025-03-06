Песков назвал заявление Макрона о России "очень и очень конфронтационным"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков счел ядерную риторику президента Франции Эмманюэля Макрона очень конфронтационной.

"Если прочитать выступление Макрона, то такое ощущение, что Франция, действительно, ищет продолжения войны", - цитирует ТАСС Пескова.

По его словам, Франция уже готова использовать свои ядерные вооружения в деле безопасности. "Это уже такая ядерная риторика, это претензия на ядерное лидерство в Европе. То есть это очень и очень конфронтационно", - заявил представитель Кремля.

Ранее лидер Франции выступил против перемирия на Украине. Как сообщает Le Figaro, по его словам, мир "не может быть построен любой ценой и под российским диктатом, и не может быть [результатом] капитуляции Украины". По словам президента, "Россия стала угрозой для Франции и Европы". В связи с этим он призвал начать дискуссию об использовании ядерного оружия Франции для защиты всего ЕС.

Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя выступление Макрона, отметил, что у президента Франции есть возможность позвонить российскому лидеру. А обвинения в подготовке РФ войны против Европы являются чушью, добавил министр. Лавров отметил, что Макрон в агрессивной манере продолжает дело Наполеона и не показывает свои истинные намерения. В Госдуме президента Франции также предостерегли от судьбы Наполеона.