После похищения 19-летнего жителя Екатеринбурга возбуждено дело по двум статьям

В полиции и Следственном комитете прокомментировали инцидент с похищением молодого человека в Екатеринбурге. Против похитителей возбуждено уголовное дело по двум статьям.

Ранее сообщалось, что 19-летнего парня схватили прямо на глазах его девушки-студентки. Инцидент произошел на улице Высоцкого. Утверждалось, что парень и его похитители были друзьями, а причиной стал долг в 50 тысяч рублей.

Как сообщили Накануне.RU в СК России по Свердловской области, установлено, что с конца февраля по начало марта 2025 года группа молодых людей предъявляла имущественные требования своему 19-летнему знакомому. В начале марта парня похитили, чтобы склонить его к выполнению требований. Он был освобожден из квартиры дома по улице 40-летия Комсомола после того, как о случившемся в органы правоохраны сообщила его знакомая.

Как рассказал руководитель пресс-службы областного Главка МВД Валерий Горелых, девушка потерпевшего сообщила, что подозрительная компания увела ее спутника в неизвестном направлении. Место, где находились парень и его недоброжелатели, вычислили сыщики уголовного розыска из территориального ОВД.

"В жилище, где подозреваемые были задержаны, представители МВД обнаружили корпус от гранатомета РПГ без заряда, пневматическую винтовку, охолощенный автомат Калашникова, травматический пистолет, охотничье ружье и двуствольный травматический пистолет. Весь арсенал был изъят и вместе с подозреваемыми доставлен в дежурную часть. Собранные материалы полиция направила по подследственности в региональный СКР", - отметил полковник Горелых.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям "Похищение человека" и "Вымогательство". Сейчас решается вопрос о мере пресечения для задержанных.