Разведка Украины может "ослепнуть", если отключится интернет Starlink

Украина разрабатывает запасные каналы связи для вооруженных сил. Там опасаются отключения доступа к Starlink. Как пишет испанская газета Mundo, в этом случае разведка станет менее эффективной и фактически "ослепнет", пишут "Известия".

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По мнению издания, это отбросит вооруженные силы Украины (ВСУ) на сто лет назад.

По мнению главы центра поддержки аэроразведки украинской армии Марии Берлинской, отключение системы спутникового интернета приведет к хаосу в ВСУ.

Ранее британское издание inews, ссылаясь на одного из украинских командиров, сообщало, что более половины подразделений ВС Украины могут остаться без связи, если Starlink будет отключен. Тем временем, создатель спутниковой связи Илон Маск опроверг отключение.

Как пишет ТАСС,отключение связи также может привести к конфликту с Польшей, которая сейчас оплачивает 20 тыс. терминалов сети для использования Киевом. Ряд европейских стран изучают возможность замены телекоммуникационных услуг, предоставляемых Starlink.

Агентство Reuters ранее сообщило, что США рассматривают возможность отключения Украины от Starlink, чтобы оказать давление на Киев для заключения соглашения о редкоземельных металлах.

5 марта США приостановили обмен разведданными с Украиной. Об этом сообщил директор ЦРУ Джон Рэтклифф. О подтверждении Рэтклиффом прекращения обмена сообщила журналистка телеканала Fox News Джеки Хайнрик.

"Имелась в виду пауза на военном фронте, на фронте разведки, чтобы призвать всех к ответственности за установление мира", - написала Хайнрик в X.