В Сбербанке заявили, что образование уже разрушено и нужно ввести самообразование

Естественный процесс образования разрушился, у всех детей есть смартфоны, в школе им неинтересно, поэтому нужно признать это и перевести всех на самообразование. Об этом заявил директор Центра индустрии образования Сбербанка Артем Соловейчик на Московском международном Салоне образования, который проходит в Москве 5-6 марта.

Речь шла об использовании ИИ в образовании, и в Сбербанке считают, что именно на это нужно сделать упор.

"Мы все время говорим про самообразование, про необходимость этого. Но вся школьная система построена на том, чтобы никакого самообразования не было... Сегодня школа подошла к тому краю, когда способ преподавания "что-то сказали – дали задание – проверили" не работает. Все превращается в формальность и фикцию. Поэтому естественный процесс образования разрушился. И нам, педагогам, остается только одно – больше не мешать самообразованию. А мы мешаем", - рассказал Соловейчик.

Что касается самообразования, то единственно возможным способом сохранить его является ИИ. Пусть дети сами смотрят то, что им интересно, считает представитель Сбербанка. Из его выступления можно понять, что в банке скорее поддерживают разрушение массового образования.

В целом обсуждение стало хвалебной одой ИИ в образовании. Однако директор Института педагогики СПбГУ Елена Казакова отметила, что ИИ очень быстро приучает к тому, что можно ничего не делать и не нести никакой ответственности.

Об этом говорит специалист в области ИИ, член СПЧ и президент компании "Крибрум" Игорь Ашманов. Он уверен, что внедрение ИИ приводит только к деградации кадров. Например, в медицине для врача самым безопасным вариантом будет просто соглашаться с решением ИИ, что быстро приведет к потере квалификации врачей. Если же на них повесят ответственность за согласие с оказавшимся неправильным решением ИИ, то это лишь ускорит уход врачей в частную практику. Подобное происходит и в образовании: вместо настоящего обучения учителя просто включают экран. К тому же за это еще и доплачивают как за использование современных технологий. А студентам уже пишут дипломы нейросети.

На этом же мероприятии ректор МИФИ Владимир Шевченко описал будущее образования предельно просто.

"Есть два образовательных пространства. В одном – математика, диалоги Платона, личное общение учителя с учеником. В другом – онлайн, чат-боты, массовое образование, быстрый выход на рынок труда с понятным уровнем компетенций. Разрыв между двумя этими пространствами образования будет увеличиваться", – сказал он.

Иными словами, качественное образование будет не для всех. В Сбербанке к этому призывают уже давно.