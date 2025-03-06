В Югре произошло смертельное ДТП с участием пассажирского автобуса

В Югре на 724 километре автодороги Тюмень - Ханты-Мансийск произошло смертельное ДТП с участием автомобиля "УАЗ" и автобуса "Ютонг".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Госавтоинспекции региона, столкновение произошло накануне, 5 марта. Предварительно водитель "УАЗ" выехал на встречную полосу и врезался в автобус.

В результате происшествия водитель "УАЗ" скончался на месте. Пассажиры автобуса не пострадали. Обстоятельства ДТП устанавливают полицейские.