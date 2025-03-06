ТМК представила документальный фильм к 55-летию Волжского трубного завода

Трубной металлургической компанией (ТМК) выпущен фильм к 55-летию входящего в её состав Волжского трубного завода (ВТЗ).

Название ленты — "ВТЗ 55: только вместе!". 25 минут хронометража охватывает большой временной период и повествует историю завода с начала строительства и выпуска первой электросварной трубы в 1969 году до текущего времени. В фильме особо отражены выдающиеся заводчане, внедрение передовых цифровых решений, современные практики обеспечения безопасности труда, работа экологического комплекса и многое другое, сообщает пресс-служба ТМК.

По словам управляющего директора ВТЗ Сергея Четверикова, волжские трубники шли в ногу со временем, чутко отзываясь на меняющиеся требования экономики и отрасли, развивая производственную культуру и постоянно повышая стандарты качества.