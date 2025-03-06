06 Марта 2025
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Образование В России
Фото: Накануне.RU

В Госдуме призвали начинать обучение в школе физике и химии на год раньше

В школе необходимо ввести более ранее обучение физике и химии. Так считает заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Денис Кравченко.
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На Московском международном салоне образования, который проходит 5-6 марта, он сказал, что сейчас в школе физика начинается с 7 класса, химия – с 8 класса. А для технологического суверенитета нужно усилить школьную программу, чтобы школьники не боялись и выбирали эти дисциплины для поступления.

"Мы готовим соответствующие изменения, они будут носить системный характер и будут предложены в стратегии развития образования, которая сейчас обсуждается", – сказал депутат.

Он также сообщил, что региональные технические вузы и колледжи с профильными экзаменами по физике и химии сталкиваются с недобором абитуриентов и отсевом до 40% студентов после 1-2 курса из-за недостаточной подготовки по этим предметам.

Идею поддержала заместитель председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Екатерина Харченко. По ее мнению, если это сделать, тогда не будет необходимости в репетиторах и нежелания детей учить физику.

Идея, однако, упирается в огромную нехватку учителей физики и химии. В 2023 году на 40 тыс. школ в России приходилось всего 30 тыс. учителей физики, а химии - 23 тыс. Фактически в большинстве российских школ физику и химию нормально не преподают. Президент России Владимир Путин также говорит о большом дефиците учителей математики и естественных наук.

Накануне в УрГПУ даже анонсировали ликбез для будущих учителей по математике, физике, химии и биологии. Он вызван низким уровнем преподавания этих предметов в школе.

Теги: школа, физика, химия


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