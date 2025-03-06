В челябинских магазинах сети "Светофор" нашли фальсификаты

Россельхознадзор во время проверок 19 магазинов "Светофор", расположенных в Челябинской области, обнаружил фальсифицированное масло.

Как пояснили Накануне.RU в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, с 26 февраля по 11 марта в магазинах сети проводятся согласованные с прокуратурой проверки. Отобраны 15 проб продукции животного происхождения: сливочного масла, сыра, сметаны, меда, яиц, свинины, мяса птицы, которые сейчас находятся на исследовании.

Результаты некоторых проб уже известны. К примеру, сливочное масло известного челябинского производителя ООО "Ру.Милк", а также сливочное масло от свердловского индивидуального предпринимателя Степановой В.В. не прошли лабораторный "экзамен": в масле двух производителей выявлены растительные жиры и масла, что говорит о фальсификации продукции, заявили в пресс-службе.

Управление Россельхознадзора аннулировало производственные сертификаты на продукцию. Владельцев и производителей уведомили о необходимости прекращения продажи.

Ранее Россельхознадзор нашел грубые нарушения в магазинах сети "Светофор". По данным ведомства, как правило, они касаются продажи молочной, мясной и рыбной продукции. Указывается на истекший срок годности продуктов, нарушение температурного режима их хранения, нарушение целостности, развакуумирование или полное отсутствие упаковки, отсутствие маркировки на товарах или неполную информацию на ней. Россельхознадзор проводит внеплановые проверки партнеров торговой сети "Светофор" по всей стране.