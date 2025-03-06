Россияне в основном поддерживают идею верификации возраста пользователей интернета

57% россиян высказались в пользу идеи обязательной верификации возраста пользователей интернета. Такие данные привел портал Superjob.

По мнению уполномоченной по правам человека в РФ Татьяны Москальковой, возрастные ограничения с маркировкой "18+" носят чисто формальный характер, необходима настоящая верификация возраста и идентификация личности пользователя.

Против идеи 25% опрошенных. Среди родителей цифры более однозначные - 63% против 20%.

При этом верификация возраста тесно связана с идентификацией личности уже с младых лет, вероятно, через "Госуслуги". Согласны ли россияне со вторым - этот вопрос не задавался.