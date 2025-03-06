Игорь Седов лично поздравил жен и матерей погибших участников СВО в Трусовском районе

Председатель городской Думы Астрахани Игорь Седов посетил жен и матерей погибших участников специальной военной операции в Трусовском районе, чтобы лично поздравить их с наступающим Международным женским днём.

Спикер городского парламента выразил слова соболезнования женщинам, на чью долю выпали столь тяжелые испытания.

"И поблагодарил наших героинь за внесенный вклад в патриотическое воспитание молодежи, а также активное участие в общественной жизни города", - написал в своем телеграмм-канале Игорь Седов.

"Дорогие женщины! Мы Вас безгранично благодарим за воспитание и поддержку наших героев! Желаю Вам душевного спокойствия, счастья и огромного желания жить ради наших ребят, не потерявших мужества, защищая нашу Родину", - пожелал женщинам мужества Игорь Седов.