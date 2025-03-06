Путин назначил посла России в США

Президент Владимир Путин подписал указ о назначении посла России США. Пост получил Александр Дарчиев. Документ опубликован на портале правовой информации.

Напомним, 27 февраля на переговорах в Турции представители дипломатических миссий России и США обсудили вопросы, связанные с дипломатической собственностью России в США, и первоначальные шаги по стабилизации двусторонних миссий. Российскую делегацию представлял директор департамента Северной Атлантики МИД Александр Дарчиев, американскую — заместитель помощника госсекретаря Соната Коултер.

Предыдущий посол России Анатолий Антонов завершил свою работу в 2024 году, заявив об угрозах в США, которые поступали в его адрес. После отставки Антонов стал советником председателя правления ВТБ Андрея Костина.

Александр Дарчиев родился 14 мая 1960 года, окончил исторический факультет МГУ, кандидат исторических наук. На дипломатической службе работает с 1992 года, долгое время трудился в департаменте Северной Америки МИДа на разных должностях, с 2010 года возглавил этот департамент, с 2014 по 2021 год был послом России в Канаде, с 2021 года снова стал директором департамента Северной Америки МИД РФ.