Против актера Калюжного завели дело об уклонении от службы в армии

В отношении актера Глеба Калюжного завели уголовное дело из-за неявки в военкомат. Об этом сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.

По данным следствия, Калюжный в октябре 2024 года был уведомлен о необходимости явиться в военкомат, однако не пришел.

Источник добавил, что у актера не было оснований для отсрочки или освобождения от службы.

"Коммерсантъ" пишет, что в единый пункт призыва на военную службу Калюжный пришел, а вот в сборном пункте военкомата, откуда призывников направляют непосредственно в воинские части для прохождения службы, уже не появился. Если местонахождение молодого человека не будет установлено, он может быть объявлен в розыск.

26-летний Калюжный – успешный российский актер. Известен по ролям в сериалах и фильмах "Вампиры средней полосы", "Содержанки", "Трепачи", "Красный шелк" и др.