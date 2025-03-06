Захарова: Зачем к нам едет посол Франции?

Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова прокомментировала заявление Эммануэля Макрона, что французская армия — "самая мощная в Европе" в своем Telegram-канале.

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Она сравнила его с Зеленским, который утверждал, что самая сильная армия у Киева.

"Теперь оказалось, что "самая мощная" армия в Европе у Эммануэля. А Зеленский говорит, что у него. Очень важно, что эти двое нашли общее занятие по измерению", - написала она.

Захарова напоминает, что в Россию собирается приехать новый французский посол, который говорил о том, что его страна желает развивать отношения с нашей страной. Макрон при этом заявил, что Европа собирается "утихомирить" Россию.

"Зачем к нам едет посол Франции, хотелось бы уточнить ещё раз?" - задается вопросом Захарова.

Ранее лидер Франции выступил против перемирия на Украине. Как сообщает Le Figaro, по его словам, мир "не может быть построен любой ценой и под российским диктатом, и не может быть [результатом] капитуляции Украины". По словам президента, "Россия стала угрозой для Франции и Европы". Макрон выступил за размещение войск Европы на Украине.

После этого в Госдуме предостерегли Макрона от судьбы Наполеона.

"Когда лидеры России и других ведущих стран говорят о мире, а на берегах Сены – об использовании ядерного оружия, то в историю можно не войти, а вляпаться. Судьба Наполеона это только подтверждает. Надо об этом не забывать", - сказал РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев.