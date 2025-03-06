Новую ледовую арену Екатеринбурга МТС обеспечила всеми видами мобильной связи

Цифровая экосистема МТС завершает настройку и тестирование оборудования мобильной связи на новой ледовой арене в Екатеринбурге.

Как поясняют в пресс-службе ПАО МТС, 10 марта в день официального открытия УГМК-арены хоккейные болельщики смогут пользоваться голосовой связью, мобильным интернетом и всеми цифровыми сервисами МТС.

Специалисты компании отмечают, что для обеспечения равномерного покрытия сотовой связью в спортивном сооружении, МТС использует сеть антенн и репитеров, которые размещены над потолком фойе и под куполом главной чаши арены.

«Новая ледовая арена является самым большим крытым спортивным сооружением Урала. Во время хоккейных матчей её вместимость составляет 12 588 болельщиков, а при проведении концертов и других зрелищных мероприятий – до 15 000 зрителей. При этом металлическая конструкция здания не позволяет использовать уличные базовые станции для обеспечения мобильного покрытия. Для связистов решение подобных задач – всегда серьёзный вызов. Чтобы обеспечить достаточную ёмкость сети и высокую скорость мобильного интернета во время пиковых нагрузок мы намерены использовать различные диапазоны, а также самые современные технологии. Уверен, что во время торжественного открытия УГМК-арены наши абоненты смогут пользоваться мобильной связью так, как они привыкли это делать на спортивных соревнованиях», – рассказал директор МТС в Свердловской области Андрей Елизаров.

УГМК-арена – новая домашняя площадка хоккейного клуба «Автомобилист» и женской баскетбольной команды «УГМК». Официальное открытие нового спортивного сооружения состоится 10 марта во время матча регулярного чемпионата КХЛ между командами «Автомобилист» и «ЦСКА».