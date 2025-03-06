50 000 тюльпанов вырастили к 8 Марта в новом селекционно-семеноводческом центре Тюменской области

50 000 тюльпанов вырастили к 8 Марта в новом селекционно-семеноводческом центре Тюменской области, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Первая очередь масштабного специализированного центра была открыта в середине января 2025 года. Объем инвестиций первой очереди проекта составил более 80 млн рублей. Проект находится на сопровождении Инвестиционного агентства Тюменской области. Были заключены договоры с крупными компаниями по лесовосстановлению. Ежегодно здесь будут выращивать порядка 12 млн сеянцев. Тогда же, в январе, была высажена пробная партия тюльпанов.

В преддверии Международного женского дня состоялся первый сбор урожая. В планах - увеличить объемы производства цветов.

Проект реализует тюменская компания "ГК-Актив". Он находится на сопровождении Инвестиционного агентства Тюменской области. Земельный участок, расположенный в с. Борки Тюменского района, предоставлен инвестору без торгов. На площади более шести гектаров будут построены: четыре теплицы для разведения хвойных пород с закрытой корневой системой, площадки закаливания для дальнейшего доращивания саженцев, питомник декоративных растений для благоустройства и озеленения.