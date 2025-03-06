Три человека получили ранения в результате атаки ВСУ на Донецк

Три человека получили ранения в результате атаки вооруженных сил Украины (ВСУ) на Киевский район Донецка. Об этом сообщил глава городского округа Алексей Кулемзин.

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Это произошло в четыре часа утра.

"В результате варварского обстрела осколочные ранения получили женщины 1959 и 1976 годов рождения, а также мужчина 1963 года рождения", — написал он.

Взрывом выбило стекла в нескольких многоквартирных домах. Кулемзин опубликовал фотографии повреждений в своем канале.

Пятого марта мужчина погиб при ударе беспилотника ВСУ по грузовику торгового дома в Горловке Донецкой народной республике (ДНР), сообщал глава региона Денис Пушилин.

Тяжелые ранения получили еще два человека. Их госпитализировали. Был поврежден жилой дом и котельная в Никитовском районе.

"Со стороны ВФУ совершены более 10 вооруженных атак. Применялись ствольная артиллерия калибром 155 мм и ударный БПЛА", - сообщил Пушилин.