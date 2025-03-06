ГК "КОРТРОС": Любое строительство начинается с инженерной инфраструктуры

06 Марта 2025
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино 80-летие Победы
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

США приостанавливают военную помощь Киеву

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Imperial & Legal - получение гражданства и резидентства за инвестиции, а также иммиграция в Великобританию

Экономика Свердловская область
Фото: Накануне.RU

ГК "КОРТРОС": Любое строительство начинается с инженерной инфраструктуры

У любого дерева должны быть корни, а если экстраполировать это на строительство жилых комплексов, то у каждого дома должны быть подведенные сети. Об опыте строительства и эксплуатации объектов централизованной системы водоотведения рассказал на выездном заседании комитета по энергетике СОСПП генеральный директор ООО "РСГ-Инженерная инфраструктура" (входит в ГК "КОРТРОС") Алексей Обухов.

"Любое строительство начинается с инфраструктуры, и без надежных инженерных сетей невозможно создать комфортную городскую среду. В Академическом районе мы уже накопили значительный опыт в проектировании, строительстве и эксплуатации систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, и теперь он будет использован при развитии нового микрорайона – Горнощитского (Академического-2)", - рассказал Алексей Обухов.

За последние 15 лет в Академическом районе Екатеринбурга построено пять канализационных насосных станций (КНС), 53 км сетей водоотведения, и еще 24,3 км сетей запланировано построить в ближайшие два года, в т.ч. 5,3 км из них в Горнощитском (Академический-2), и еще пять КНС, включая первую канализационную насосную станцию в этом микрорайоне мощностью 15 тыс. куб. м в сутки.

Сейчас перед компанией стоит задача обеспечить работу системы водоотведения первой очереди строительства проекта застройки микрорайона "Горнощитский" в Екатеринбурге, производительностью 8412 м3/сут., рассчитанной на 42 тыс. жителей. Проектные работы были начаты еще в 2024 году, в этом году уже начинается строительно-монтажная стадия с плановым сроком завершения работы в 1 квартале 2027 года.

Напомним, что соглашение о финансировании строительства инженерной инфраструктуры на территории нового жилого района Горнощитский в Екатеринбурге было подписано между ООО "РСГ-Инженерная инфраструктура" и Сбером на выставке 100+ TechnoBuild в Екатеринбурге осенью 2024 года.

проект Горнощитского района в Екатеринбурге(2023)|Фото: АО СЗ "РСГ-Академическое"

Новый район Горнощитский займет 804 гектара (Академический, например, занимает 1300 га). На пустой ныне территории построят 4,43 миллиона квадратных метров недвижимости, из которых 3,7 миллиона будет жилой, остальная – коммерческой. Реализовывать проект будут ГК "КОРТРОС" (на Среднем Урале представлена АО СЗ "РСГ-Академическое") и несколько других застройщиков до 2035 года.

Горнощитский будут застраивать в несколько очередей. Ожидается, что на первом этапе будет построено 1,2 млн квадратных метров жилья. Также здесь появятся детские сады на 7 тысяч мест и школы на 15,4 тысяч мест. Согласно проекту, на карте нового района появятся спортивные объекты, культурный центр и школы искусств. При проектировании Горнощитского предусмотрены все основные виды общественного транспорта — трамваи, автобусы и городская электричка.

Теги: Горнощитский, КОРТРОС, Алексей Обухов, Академический, РСГ-Инженерная инфраструктура


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети