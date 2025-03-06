ГК "КОРТРОС": Любое строительство начинается с инженерной инфраструктуры

У любого дерева должны быть корни, а если экстраполировать это на строительство жилых комплексов, то у каждого дома должны быть подведенные сети. Об опыте строительства и эксплуатации объектов централизованной системы водоотведения рассказал на выездном заседании комитета по энергетике СОСПП генеральный директор ООО "РСГ-Инженерная инфраструктура" (входит в ГК "КОРТРОС") Алексей Обухов.

"Любое строительство начинается с инфраструктуры, и без надежных инженерных сетей невозможно создать комфортную городскую среду. В Академическом районе мы уже накопили значительный опыт в проектировании, строительстве и эксплуатации систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, и теперь он будет использован при развитии нового микрорайона – Горнощитского (Академического-2)", - рассказал Алексей Обухов.

За последние 15 лет в Академическом районе Екатеринбурга построено пять канализационных насосных станций (КНС), 53 км сетей водоотведения, и еще 24,3 км сетей запланировано построить в ближайшие два года, в т.ч. 5,3 км из них в Горнощитском (Академический-2), и еще пять КНС, включая первую канализационную насосную станцию в этом микрорайоне мощностью 15 тыс. куб. м в сутки.

Сейчас перед компанией стоит задача обеспечить работу системы водоотведения первой очереди строительства проекта застройки микрорайона "Горнощитский" в Екатеринбурге, производительностью 8412 м3/сут., рассчитанной на 42 тыс. жителей. Проектные работы были начаты еще в 2024 году, в этом году уже начинается строительно-монтажная стадия с плановым сроком завершения работы в 1 квартале 2027 года.

Напомним, что соглашение о финансировании строительства инженерной инфраструктуры на территории нового жилого района Горнощитский в Екатеринбурге было подписано между ООО "РСГ-Инженерная инфраструктура" и Сбером на выставке 100+ TechnoBuild в Екатеринбурге осенью 2024 года.

Новый район Горнощитский займет 804 гектара (Академический, например, занимает 1300 га). На пустой ныне территории построят 4,43 миллиона квадратных метров недвижимости, из которых 3,7 миллиона будет жилой, остальная – коммерческой. Реализовывать проект будут ГК "КОРТРОС" (на Среднем Урале представлена АО СЗ "РСГ-Академическое") и несколько других застройщиков до 2035 года.

Горнощитский будут застраивать в несколько очередей. Ожидается, что на первом этапе будет построено 1,2 млн квадратных метров жилья. Также здесь появятся детские сады на 7 тысяч мест и школы на 15,4 тысяч мест. Согласно проекту, на карте нового района появятся спортивные объекты, культурный центр и школы искусств. При проектировании Горнощитского предусмотрены все основные виды общественного транспорта — трамваи, автобусы и городская электричка.