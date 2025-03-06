Синоптики предсказали, когда в Свердловскую область придет весенняя оттепель

Настоящее весеннее потепление придет в Свердловскую область через несколько дней. Такой прогноз дают синоптики.

Как сообщается на сайте Уральского гидрометцентра, циклон с Поволжья, пройдя через Челябинскую область, поднимется на Тюмень и Ханты-Мансийск, оставляя Свердловскую область на своей периферии.

"Осадков нашему региону не избежать, но снег ожидается в основном небольшой интенсивности. Воздушная масса остается относительно холодной, существенных оттепелей до конца десятидневки не ожидается", - рассказала главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко.

По данным специалиста, с началом второй декады марта движения атмосферы на Урале станут более энергичными. Ожидается поступление атлантического воздуха, с которым придет и весенняя оттепель.

Напомним, что минувшей зимой в Екатеринбурге был поставлен температурный рекорд.