В Башкирии во время изготовления спиртного рванули пары, есть пострадавшие

В Уфимском районе Башкортостана в квартире во время изготовления спиртных напитков рванули пары. Пострадали двое.

Сегодня утром в посёлке Михайловка в квартире двухэтажного жилого дома произошла резкая вспышка горючих паров. После случился взрыв. Потушен пожар площадью в четыре "квадрата".

По предварительной версии дознавателя, во время изготовления спиртных напитков загорелись пары – нарушен технологический процесс. В двухкомнатной квартире выбиты окна и двери, оплавился натяжной потолок. Двое пострадавших, 48-летний мужчина и 52-летняя женщина, экстренно госпитализированы в больницу с ожогами первой – третьей степеней, сообщает управление МЧС по Башкортостану.