Макрона предостерегли от судьбы Наполеона

В Госдуме предостерегли президента Франции Эммануэля Макрона от судьбы Наполеона.

"Когда лидеры России и других ведущих стран говорят о мире, а на берегах Сены – об использовании ядерного оружия, то в историю можно не войти, а вляпаться. Судьба Наполеона это только подтверждает. Надо об этом не забывать", - сказал РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев.

Ранее лидер Франции Эммануэль Макрон выступил против перемирия на Украине. По его словам, мир "не может быть построен любой ценой и под российским диктатом, и не может быть [результатом] капитуляции Украины". По словам президента, "Россия стала угрозой для Франции и Европы". Макрон выступил за размещение войск Европы на Украине.