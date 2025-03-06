В Красновишерске скончалась пенсионерка, на которую напала стая собак

Пенсионерка, на которую напала стая собак в Красновишерске, скончалась сегодня ночью в больнице, сообщили Накануне.RU в Минздраве Прикамья.

"Несмотря на усилия врачей, женщина скончалась", - говорится в сообщении.

Напомним, на пенсионерку 24 февраля набросилась стая собак, состоящая как минимум из девяти животных. Инцидент произошел днем, возле дома №48 по ул. Толстого. У женщины были укушенные раны различной степени тяжести. Следователи возбудили уголовное дело о халатности. В рамках этого уголовного дела задержали директора муниципального казенного учреждения. Расследование уголовного дела продолжается.