Титов считает, что китайские автомобили лучше, чем европейские

Спецпредставитель президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития, сопредседатель Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития Борис Титов заявил, что не пересел бы с машины китайского производства на европейскую.

"Я, честно говоря, не очень понимаю, что мы там (в Европе – ред.) будем покупать, кроме специфических продуктов. Яблоки у нас уже свои (раньше в Польше покупали), автомобили китайские явно лучше, то есть я бы уже сейчас не пересаживался на европейскую машину", - заявил он.

По его словам, конечно, нужны самолеты. "Пока Airbus и Boeing - это два единственных больших поставщика, Китай вышел с двумя самолетами, но все равно они во многом состоят из импортных деталей, поэтому, конечно, в авиации нам надо было еще сделать серьезный шаг вперед", - отметил Титов, сообщает РИА "Новости".