Минкульт: ведется подготовка соглашения о кинопроизводстве с семью странами

Министерство культуры России готовит соглашения о совместном кинопроизводстве с семью странами.

Это Бразилия, Вьетнам, Куба, Мексика, Турция, ЮАР и Сербия. В ведомстве заявили, что подписание соглашений послужит дополнительным импульсом к развитию отношений с этими государствами. Сегодня Москва активно развивается сотрудничество в сфере кинематографии с разными странами. В широкий отечественный прокат в прошлом году выходили картины производства Китая, Индии, Южной Кореи, Таиланда, Сингапура, Индонезии, Вьетнама, Бразилии, Мексики и других государств. При этом ленты стран Азии и Латинской Америки присутствуют в отечественных онлайн-кинотеатрах и на телевидении.

В пресс-службе НМГ заявили, что холдинг заинтересован в перспективах развития сотрудничества с дружественными странами. "Газпром-Медиа Холдинг" также ведет переговоры и уже реализует проекты с несколькими иностранными партнерами, среди которых с Индия, Китай и ОАЭ. Значительный интерес к копродукции наблюдается со стороны компаний из Бразилии и Турции, сообщают "Известия".