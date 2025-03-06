Минкульт поддержал компенсацию расходов на новогодние мероприятия для льготников

Министерство культуры России концептуально поддержало инициативу о полной компенсации расходов на посещение новогодних мероприятий для многодетных, малообеспеченных семьей, а также пенсионеров.

В декабре прошлого года глава партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов и депутат Госдумы Яна Лантратова направили обращение глава Минкульта РФ Ольге Любимовой. В нем предлагалось компенсировать расходы на посещение новогодних мероприятий для льготников.

В ответе отмечается, что вопросами социальной защиты населения, включая поддержку семей, женщин, детей и пожилых граждан, занимается Минтруд РФ.

Отмечается, что с 14 декабря 2024 года по 8 января текущего года новогодние и рождественские мероприятия в музеях, которые находятся под ведомством Минкультуры, посетили 2,5 млн человек, федеральные театры и концертные организации приняли 556 тыс. 291 зрителя, а на новогодние елки в библиотеках пришли 12 тыс. 655 гостей, сообщает РИА "Новости".