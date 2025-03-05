Трамп рассматривает ослабления пошлин на товары из Канады и Мексики

Белый дом может объявить о выведении из-под пошлин ряда канадских и мексиканских товаров. Об этом заявил глава Министерства торговли США Говард Латник в интервью агентству Bloomberg.

Он отметил, что Дональд Трамп готов предоставить послабления, которые коснутся автомобилей, "а может быть и чего-то другого". Такая возможность связана с торговым соглашением между США, Мексикой и Канадой, которое страны заключили во время первого президентского срока Трампа.

При этом Латник подчеркнул, что Мехико и Оттава должны сделать больше, чтобы покончить с контрабандой наркотиков в США через их границы, которая и стала причиной для введения тарифов. "Это не торговая война, а война с наркотиками", — заявил он.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо думает иначе. Он заявил, что Соединенные Штаты начали против Канады торговую войну, поэтому Оттава ввела ответные пошлины против Вашингтона — тарифы в размере 25% на американские товары общей стоимостью 155 млрд канадских долларов ($107,4 млрд).

Напомним, 4 марта Дональд Трамп начал тарифную войну против Китая, Мексики и Канады. США ввела новые таможенные пошлины. Тарифы на товары из Мексики и Канады составляют 25%. На китайские - повышены с 10% до 20%. Пошлины введут в отношении импортной продукции общей стоимостью около 1,5 трлн долларов в годовом выражении.