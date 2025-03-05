05 Марта 2025
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Фото: Накануне.RU

Путин встретился с новым президентом Абхазии

Президент России Владимир Путин встретился с избранным на досрочных выборах президентом Абхазии Бадрой Гунбой в Кремле.

Путин поздравил абхазского лидера с победой и отметил эмоциональный характер избирательной кампании.

"Вы уже давно работаете и были вице-президентом до этого. Знаю, что избирательная кампания шла достаточно бурно, с эмоциями. Но главное, что народ пришел, люди высказали свои пожелания, предпочтения",— заявил президент РФ.

Бадра Гунба подчеркнул, что Абхазия развивается благодаря поддержке России, а также отметил последовательность Москвы в военно-политической и социально-экономической помощи республике. Он добавил, что народ Абхазии эту поддержку ощущает.

Избранный президент Абхазии также сообщил, что объем полученного от России гуманитарного потока электроэнергии почти исчерпан и попросил о дополнительных поставках электроэнергии до конца апреля, когда завершится энергодефицит.

Путин, в свою очередь, заверил, что Россия поможет Сухуму с электричеством. "Все сделаем", — сказал российский лидер.

Бадра Гунба одержал победу на выборах президента Абхазии 2 марта. В качестве одного из главных направлений работы он ранее назвал отношения с Россией. По его словам, уровень взаимоотношений в последние годы снижался, были проблемы в энергетической отрасли, медицине, образовании.

Теги: Путин, Гунба, встреча


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Ранее 05.03.2025 12:29 Мск Путин встретится сегодня с избранным президентом Абхазии

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