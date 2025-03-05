ЦБ обсуждает ограничение количества банковских карт на одного человека

Центральный банк (ЦБ) России обсуждает "разумное ограничение" на количество банковских карт, которые можно оформить на одного человека. Об этом 5 марта заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

По ее словам, обычному человеку нет необходимости оформлять сотни или тысячи карт. Набиуллина отметила, что необходимо установить лимит, например, до пяти штук в одном банке и до 20 — в нескольких.

"Это уменьшит масштаб. На наш взгляд, это никак не ограничит права добросовестных людей, то есть все их потребности будут учтены", — подчеркнула Набиуллина.

Ранее стало известно о том, что в уголовный кодекс РФ могут ввести наказание для дропперов – подставных лиц, задействованных в преступных схемах по выводу средств с банковских карт. Стать фигурантом уголовного дела можно будет за передачу банковских карт третьим лицам, а также за вывод средств с таких карт. Такое заявление сделал 19 февраля замминистра МВД России Андрей Храпов на пленарной сессии форума "Кибербезопасность в финансах" в Екатеринбурге.