В Астраханской области устанавливают современные евроконтейнеры для сбора мусора

Компания «ЭкоЦентр» приступила к установке современных евроконтейнеров в Астраханской области. Об этом сообщил в своем телеграмм-канале губернатор Игорь Бабушкин.

Первая партия из 250 единиц тары прибыла в регион на прошлой неделе. На этой – поступило ещё 190 новых баков.

В минувшие выходные региональный оператор уже заменил 128 устаревших металлических контейнеров на территории двух районов: Приволжского и Володарского. На этой неделе специалисты приступают к замене тары на территории Кировского и Советского районов города Астрахани.

Всего в 2025 году в регионе установят 2000 евроконтейнеров. На это будет направлено около 30 миллионов рублей. Для обслуживания новой тары будет обновлён и автопарк спецтехники. В ближайшее время «ЭкоЦентр» приобретёт 10 современных мусоровозов.