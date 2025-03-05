Координатор федерального партийного проекта, председатель ГорДумы Игорь Седов подтвердил - "Школа ЖКХ" в Астрахани будет

В ЦИК партии «Единая Россия» прошел форум координаторов обновленного федерального проекта «Школа ЖКХ» в субъектах Российской Федерации. На форум съехались представители всех уголков России. Более 60 регионов делегировали своих представителей.

Астраханскую область на партийном мероприятии представляет координатор федерального партийного проекта «Школа ЖКХ», председатель ГорДумы Игорь Седов и председатель общественного совета, руководитель комитета по нормотворчеству, законности и противодействию коррупции ГорДумы Александр Тихонов.

Председатель общественного совета партпроекта Сергей Степашин отметил, что проект прошёл необходимую перезагрузку и будет внедрять новые технологии работы. «При этом мы продолжим успешные практики, которые были в основе работы федерального партпроекта «Школа грамотного потребителя» и мобилизационного проекта «Жители МКД», – сказал он.

Федеральный координатор партпроекта «Школа ЖКХ» Александр Козлов представил план мероприятий на 2025 год. Так, например, в мае в рамках проекта рассказали о масштабной Всероссийской акции «День соседей». Астрахань присоединится к акции и в этом году — во дворах МКД и общественных пространствах в мае 2025 пройдут «добрососедские» чаепития, концерты, встречи.

На форуме шла речь о реализации обновленного формата партпроекта. Если раньше в его рамках все внимание было направлено только на обучение жителей коммунальной грамотности, то теперь акцент делается и на популяризацию сферы ЖКХ, освещение и разъяснение всего того, что происходит в отрасли.