05 Марта 2025
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Общество Астраханская область
Фото: t.me/astduma30

Координатор федерального партийного проекта, председатель ГорДумы Игорь Седов подтвердил - "Школа ЖКХ" в Астрахани будет

В ЦИК партии «Единая Россия» прошел форум координаторов обновленного федерального проекта «Школа ЖКХ» в субъектах Российской Федерации. На форум съехались представители всех уголков России. Более 60 регионов делегировали своих представителей.

(2025)|Фото: t.me/astduma30

Астраханскую область на партийном мероприятии представляет координатор федерального партийного проекта «Школа ЖКХ», председатель ГорДумы Игорь Седов и председатель общественного совета, руководитель комитета по нормотворчеству, законности и противодействию коррупции ГорДумы Александр Тихонов.

(2025)|Фото: t.me/astduma30

Председатель общественного совета партпроекта Сергей Степашин отметил, что проект прошёл необходимую перезагрузку и будет внедрять новые технологии работы. «При этом мы продолжим успешные практики, которые были в основе работы федерального партпроекта «Школа грамотного потребителя» и мобилизационного проекта «Жители МКД», – сказал он.

(2025)|Фото: t.me/astduma30

Федеральный координатор партпроекта «Школа ЖКХ» Александр Козлов представил план мероприятий на 2025 год. Так, например, в мае в рамках проекта рассказали о масштабной Всероссийской акции «День соседей». Астрахань присоединится к акции и в этом году — во дворах МКД и общественных пространствах в мае 2025 пройдут «добрососедские» чаепития, концерты, встречи.

(2025)|Фото: t.me/astduma30

На форуме шла речь о реализации обновленного формата партпроекта. Если раньше в его рамках все внимание было направлено только на обучение жителей коммунальной грамотности, то теперь акцент делается и на популяризацию сферы ЖКХ, освещение и разъяснение всего того, что происходит в отрасли.

(2025)|Фото: t.me/astduma30

Теги: игорь седов, единая россия школа жкх, форум координаторов


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