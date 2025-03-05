Юрий Моисеев и городские депутаты устроили праздник для активистов ТОСов Калуги

4 марта Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев, депутаты Гордумы Сергей Павлов, Виктор Борсук, Константин Сотсков, Андрей Макаров и Наталия Кононова организовали праздник для активистов территориальных общин, членов ветеранских организаций и жителей своих избирательных округов.

Депутаты наградили активистов ТОС почётными грамотами и благодарственными письмами. Всех гостей ждали цветы, сладкие подарки и праздничный концерт.

«Этот праздник стал уже доброй традицией, сегодня мы поздравляем активистов территориальных общин, ветеранов и жителей нашего города с двумя замечательными праздниками – Днём защитника Отечества и Международным женским днём. Всем мужчинам желаю быть патриотами и настоящими защитниками Отечества! Прекрасные калужанки – наш надёжный тыл и источник вдохновения. Искренне желаю вам здоровья, любви и благополучия, мира, добра и исполнения всех желаний! Всем нам – скорейшей победы!», – обратился к собравшимся Юрий Моисеев.