Боеприпасы у Киева могут закончиться через несколько месяцев

Боеприпасы у Украины могут закончиться в течение нескольких месяцев, что приведёт страну к перспективе поражения.

Если Дональд Трамп окончательно прекратит поддержку Киева, не предприняв достаточных дипломатических шагов для прекращения боевых действий, Украина столкнётся с перспективой поражения. Её поставленные США танки, ракетные установки и системы ПВО останутся без боеприпасов всего за несколько месяцев, приводит РИА Новости данные Bloomberg.

США приостановили обмен разведданными с Украиной. Об этом сообщил директор ЦРУ Джон Рэтклифф.