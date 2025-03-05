В Тюмени подросток избил медсестру в неврологическом отделении детской больницы

В Тюмени подросток избил медсестру в неврологическом отделении детской больницы и попытался выбить окно головой. Юного дебошира задержали.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР региона, возбуждено уголовное дело по "а" ч.1 ст.213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением насилия).

"По версии следствия, 3 марта 2025 года 17-летним подростком был нарушен общественный порядок в одном из медицинских учреждений города Тюмени. От действий несовершеннолетнего телесные повреждения получил один из сотрудников учреждения. Какого-либо вреда остальным пациентам не причинено", - говорится в сообщении.

В рамках расследования уголовного дела будут допрошены свидетели, изъята интересующая следствие документация. Проводятся иные мероприятия.