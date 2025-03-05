В школах Екатеринбурга планируют открыть "космические" классы

В школах Екатеринбурга могут появиться классы с космическим направлением. Об этом в ходе выступления на Московском международном Салоне образования (ММСО.EXPO-2025) рассказал глава города Алексей Орлов.

"Мы близки к открытию космических классов, уже пришли и в эту сферу", - отметил градоначальник.

По его словам, сейчас наиболее популярны инженерные, психолого-педагогические и предпринимательские классы. Всего же в Екатеринбурге 60% классов имеют профиль, а 33 школы - лицензию на предпрофессиональное обучение. Это значит, что их ученики уже могут получать знания и опыт у своих потенциальных работодателей.

"Учебные заведения, возводимые в столице Урала, - это результат совместной работы педагогов, девелоперов и урбанистов, - заявил Орлов. - Большое внимание уделяем профориентации детей. Нашими партнерами выступают промышленные и строительные предприятия, IT-компании, вузы и колледжи. Уверен, ключ к будущему столицы Урала - в качестве образования, которое мы даем нашим детям".