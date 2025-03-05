На Урале капремонт школы привел к уголовному делу

На Среднем Урале возбуждено уголовное дело о халатности при проведении капитального ремонта в здании школы.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, речь идет о Рахмангуловской средней общеобразовательной школе. Проверка показала, что в 2024 году управлением образованием Красноуфимского муниципального округа был заключен муниципальный контракт на капремонт здания школы.

"Подрядчиком в школу фактически не поставлены и не смонтированы свыше 500 светильников, однако эти работы начальником управления образованием приняты и оплачены за счет бюджетных средств. Сумма причиненного ущерба составила около 1,5 млн рублей", - заявили в прокуратуре.

По итогам проверки в отношении начальника управления образованием Красноуфимского округа возбуждено уголовное дело. Речь идет о статье "Халатность". В надзорном ведомстве добавили, что будут держать на контроле ход расследования.