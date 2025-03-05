Суд до лета продлил арест обвиняемому в убийстве семи человек на Урале

На Среднем Урале суд продлил арест Виктору Петриченко, обвиняемому в убийстве семи человек в 90-е годы. Он будет находиться в СИЗО до лета.

Напомним, 23 января Красногорский районный суд Каменска-Уральского арестовал Петриченко. Он обвиняется в убийстве семи человек, двое из которых – дети. Преступление было совершено в городе в далеком 1993 году. На Урал задержанный был доставлен с Дальнего Востока. Срок его ареста заканчивался 8 марта.

Как сообщили Накануне.RU в Свердловском областном суде, следователь обратился с ходатайством о продлении Петриченко срока содержания под стражей. В итоге его арест продлен до 8 июня 2025 года.

Ранее в полиции и Следственном комитете раскрыли некоторые подробности дела об убийстве семи человек. Сообщалось, что в отношении задержанного проведут судебную психиатрическую экспертизу.