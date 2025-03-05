Путин: прием мигрантов нужно вести в электронном формате

Новую концепцию приема мигрантов в Россию нужно принять в этом году. Об этом сказал Владимир Путин на коллегии МВД России, пишет ТАСС.

Президент указал на то, что нужно отказаться от бумажной миграционной карты и перейти к электронной авторизации иностранцев.

Также Путин отметил, что нужно усиливать работу по борьбе с нелегальной миграцией, "в том числе и административно внимание уделить, и со стороны правительства". Он напомнил, что эту тему он уже обсудил с главой МВД Владимиром Колокольцевым.

"Эти и другие новации должны найти отражение в обновленной концепции миграционной политики, которую нужно принять уже в этом году, как можно быстрее", - поручил Путин.

Четвертого марта министр экономического развития России Максим Решетников сказал, что стране для её развития нужны мигранты из других стран. В пример он привёл Мьянму.

Выступая в Госдуме, политик сообщил, что все развитые страны активно привлекают трудовых мигрантов. России надо не зацикливаться на "традиционных" для этой темы странах, а смотреть в другие стороны – в мире очень много государств, которые активно, спокойно, сознательно экспортируют свои трудовые ресурсы.