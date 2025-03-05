05 Марта 2025
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Фото: Накануне.RU

В 12 регионах России девятиклассникам разрешили сдавать два экзамена

Госдума утвердила изменения в проведение выпускной аттестации девятиклассников. В 12 регионах страны выпускники 9-х классов, которые хотят поступить в колледжи и техникумы, смогут сдать экзамены по двум предметам вместо четырёх – русский язык и математику.

Те, кто собирается в 10-й класс, по‑прежнему будут сдавать четыре экзамена – два обязательных (русский язык и математика) и два по выбору.

Вице-спикер Госдумы Виктория Абрамченко ("Единая Россия") заявила, что "таким образом мы выполняем задачу, которая поставлена президентом нашей страны, по увеличению количества квалифицированных рабочих и служащих на рынке труда в нашей стране".

По прогнозам Минтруда, именно в таких кадрах будет нуждаться экономика России, добавила она.

Ко второму чтению количество регионов, где планируют испробовать новую систему, выросло до 12: Москва, Санкт-Петербург, Липецкая, Нижегородская, Ростовская, Саратовская, Тюменская, Кемеровская области, Камчатский и Краснодарский края, Северная Осетия – Алания, Ямал.

Теги: Девятиклассники, школа, экзамен


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