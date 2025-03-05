В Екатеринбурге на 16 часов задержали рейс на Гоа

Рейс SU-632 компании "Аэрофлот" из Екатеринбурга на Гоа, который должен был вылететь еще 4 марта, задержали на 16 часов. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло аэропорта "Кольцово".

Согласно им, отправиться отдыхать уральцы должны были уже в 23.50 4 марта, однако их рейс был перенесен на 16.00 5 марта. На этот период всех пассажиров разместили в отеле.

В пресс-службе "Аэрофлота" информацию о задержке подтвердили, отметив. что причиной стала техническая неисправность. На этом же самолете обратно в Екатеринбург должны прилететь пассажиры из аэропорта в Гоа.