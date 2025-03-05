Политолог: Зеленскому не нужно писать письма Трампу

Не писать писем Дональду Трампу призвал российский политолог Сергей Марков Владимира Зеленского. Такой совет он дал президенту Украины в своем Telegram-канале.

По его словам, Зеленский сам принял закон, запрещающий всем вести переговоры с Россией о мире.

"Надо закон отменять. И не просто Трампу письма писать", - написал Марков.

Прошедшей ночью Дональд Трамп, выступая перед Конгрессом США, рассказал, что Дональд Трамп получил письмо Владимира Зеленского.

В нем сказано, что Киев готов как можно скорее сесть за стол переговоров, чтобы приблизить долгосрочный мир. Президент Украины написал, что готов работать с США в урегулировании конфликта, а также заключить соглашение по природным ресурсам.

Четвертого марта лидер киевского режима в соцсети Х выразил сожаление из-за перепалки в Белом доме с лидером США Дональдом Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом, но так и не принес им извинения.

"Наша встреча <...> в пятницу прошла не так, как следовало. Сожалею, что это произошло. Пора все исправить", — цитируют его РИА Новости.