В отдаленные уголки Югры проводят Интернет

Благодаря нацпроекту "Экономика данных" в отдаленные уголки Югры проводят Интернет, сообщает Telegram-канал "Югра Z Официально".

550 семей из Перегребного и Шеркалов впервые получили доступ к оптическому Интернету.

Специалисты обновили магистральный канал и проложили распределительные линии связи длиной порядка 20 километров. Ранее скорость передачи данных на одного жителя составляла не более 10 Мб/с, а сейчас — 200 Мб/с. Мастера добирались до Шеркалов на аэросанях. Только так они могли пересечь Обь в период декабрьских и январских оттепелей. За несколько рейсов рабочие перевезли около 100 килограммов груза, чтобы создать необходимую инфраструктуру.

Теперь югорчане могут учиться не выходя из дома, пользоваться порталом "Госуслуги", а также свободно общаться с родными и близкими в мессенджерах.