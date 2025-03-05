05 Марта 2025
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Политика В России
Фото: Накануне.RU

Совфед: Усыпление бродячих собак, предложенное ГД, не способно решить проблему

В Совфеде заявили о необходимости создания единой федеральной базы домашних питомцев с последующей ее интеграцией в Госуслуги. Предложение озвучила сенатор Ольга Епифанова, передает РИА Новости.

Напомним, в Госдуме разрабатывают законопроект о праве регионов принимать решение, содержать бездомных собак в приютах или усыплять. Депутаты также готовят поправку о том, что все бродячие собаки должны быть отловлены, а их выпуск на волю запрещен. Для поиска хозяина до принятия решения об усыплении будет отводиться 30 дней.

Епифанова заявила, что предполагаемые поправки не способны решить проблему в комплексе. По ее мнению, причина сложившейся ситуации заключается в тотально неконтролируемом разведении непродуктивных животных.

В первую очередь, отметила сенатор, нужно остановить неконтролируемый приток животных на улицы. Сделать это возможно только с введением всеобщей обязательной регистрации домашних непродуктивных животных, и вводить эту норму нужно на федеральном уровне, подчеркнула Епифанова.

Кроме того, нужно ввести обязательное чипирование и обязательную стерилизацию животных, не предназначенных для разведения, добавила она.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин раскритиковал депутатов, которые выступают против законопроекта о защите людей от бездомных животных. Он призвал депутатов не "уходить в рассуждение" и не обвинять авторов проекта в жестоком обращении с животными. По его словам, нужно принять конкретное решение.

3 марта стало известно, что в России могут создать реестр хозяев опасных домашних животных. Заокнопроект сейчас рассматривают в Госдуме. Чтобы завести собаку "агрессивной" породы, сначала придется сдать экзамен по правилам выгула и воспитания. Если после этого "злую собаку" увидят на прогулке без поводка и намордника больше двух раз, владельцам могут пожизненно запретить заводить собак таких пород.

Теги: домашние питомцы, реестр, епифанова, собаки


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