В УрГПУ запустят курсы ликбеза для будущих учителей

Уральский государственный педагогический университет (УрГПУ) впервые в России планирует запустить курсы "выравнивания" после школы для первокурсников для ликвидации пробелов в знаниях по математике, физике, химии и биологии. Фактически это курсы ликбеза после школы.

В вузе выполнен "анализ предметных дефицитов школьников" на основе изучения результатов ОГЭ, ЕГЭ и ВПР, находящихся в открытом доступе. Их сложности известны, говорит и.о. ректора Юрий Биктуганов. С учетом этого будут составлены и программы. Будущих дипломированных учителей также будут пытаться научить понимать текст.

"Речь идет в том числе и о сложностях, связанных с изучением русского языка и культуры речи, в программах особые акценты будут сделаны на работе с множественными текстами и текстовыми умениями, поскольку смысловое чтение – это та трудность, с которой школьник сталкивается чаще всего", - сообщили в пресс-службе вуза.

Новшество свидетельствует о состоянии современной школы и уровне выпускников. Возможно, инициатива также связана с тем, что Биктуганов решил принимать в вуз всех подряд, чтобы закрыть дефицит учителей.

Упор на изучении математики, физики, химии и биологии, вероятно, вызван низким уровнем преподавания этих предметов в школе. По ним очень не хватает учителей, постоянно подчеркивает президент РФ Владимир Путин.